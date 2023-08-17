Москва 17 августа 2023, 14:19 Реновацию ускорили в Басманном районе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: программу реновации ускорили в Басманном районе столицы Узнай Москву

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Переселение жителей Доброслободской улицы Москвы по программе реновации началось гораздо раньше запланированного срока. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, около 30 жителей Басманного района приступили к переселению раньше срока. В районе уже расселили четыре дома. Первое переселение началось еще в феврале прошлого года.

Дом на Доброслободской улице был включен в третий этап реализации программы, однако сроки переселения были приближены. Андрей Бочкарев

В первом квартале 2023 года в ЦАО также сдали вторую новостройку на Бакунинской улице, куда уже заселили 240 человек.

Ранее стало известно, что разрешение на строительство почти девяти миллионов квадратных метров недвижимости выдали в Москве с начала года.