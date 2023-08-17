17 августа 2023, 14:19
Реновацию ускорили в Басманном районе Москвы
Заммэра Москвы Бочкарев: программу реновации ускорили в Басманном районе столицы
Переселение жителей Доброслободской улицы Москвы по программе реновации началось гораздо раньше запланированного срока. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, около 30 жителей Басманного района приступили к переселению раньше срока. В районе уже расселили четыре дома. Первое переселение началось еще в феврале прошлого года.
Дом на Доброслободской улице был включен в третий этап реализации программы, однако сроки переселения были приближены.
Андрей Бочкарев
В первом квартале 2023 года в ЦАО также сдали вторую новостройку на Бакунинской улице, куда уже заселили 240 человек.
Ранее стало известно, что разрешение на строительство почти девяти миллионов квадратных метров недвижимости выдали в Москве с начала года.
Строительство
Москва 2023
Реновация в Москве
Андрей Бочкарев
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