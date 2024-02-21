Москва 21 февраля 2024, 08:41 Реновация охватила еще 12 новых площадок в Москве Собянин: в программу реновации в Москве включили 12 новых площадок Pavel Kashaev/Global Look Press

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Еще 12 площадок подготовили под реновацию в Москве. Новые локации находятся в шести округах мегаполиса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тысячи человек», — отметил он.

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По словам мэра, застраивать «реновационными» домами планируют центр, север, северо-восток, восток, юго-восток и юго-запад. В частности, новостройки появятся в районах — Пресненский, Головинский, Коптево, Лосиноостровский, Останкинский, Измайлово, Преображенский, Текстильщики и Зюзино.

Глава города уточнил, что в общей сложности для возведения новых жилых зданий по реновации определили 614 площадок.

Собянин добавил, что более 154 тысяч участников программы начали переезд или уже заселяются в новые квартиры.

В Москве также в нескольких районах стартовала вторая волна строительства жилых комплексов по реновации. Активнее всего работы начали проводить в Можайском районе.