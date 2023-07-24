Москва 24 июля 2023, 17:08 Ремонт вестибюля станции метро «Сретенский бульвар» в Москве завершили досрочно Дептранс Москвы: вестибюль на станции метро «Сретенский бульвар» открыли после ремонта Дептранс Москвы

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Ремонтные работы вестибюля станции московского метрополитена «Сретенский бульвар» завершили досрочно. Входы и выходы уже открыли для пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного Дептрансе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил важность поставленной задачи и ее выполнения раньше срока.

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«Обновленная станция „Сретенский бульвар“ готова к работе на пять дней раньше запланированного», — сказал он.

По его словам, рабочие промыли свыше пяти тысяч квадратных метров сводов и потолка вестибюля, в том же объеме они покрасили поверхности и переложили 250 метров кабеля.

Также на станции дополнительно установили 350 ламп и светильников, промыли оборудование и информационные стенды.

Ранее в ведомстве сообщили, что турникеты заменят желтые терминалы для активации «Тройки» в московском метро.