Москва 23 января 2023, 15:44 Ремонт светомузыкального фонтана начался в парке «Царицыно» в Москве

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Рабочие приступили к ремонту музыкального светодинамического фонтана в московском музее-заповеднике «Царицыно». Об этом написала «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра столицы.

По плану специалисты приведут в порядок гранитную облицовку фонтана, а также заменят 82 насоса и подводный кабель.

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«После капитального ремонта качество работы фонтана улучшится, новое оборудование и коммуникации добавят яркости цветов, динамики», — процитировал RT заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

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Работы планируется завершить весной этого года.