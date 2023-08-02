Москва 02 августа 2023, 13:38 Ремонт 100 московский поликлиник завершат в ближайший месяц Заммэра Москвы Ракова: сто столичных поликлиник отремонтируют до конца лета

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В Москве до конца августа завершат ремонт 100 поликлиник. Их выполнят согласно новому стандарту, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Такое заявление она сделала на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health в рамках XII Московского урбанистического форума (МУФ).

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Ракова подчеркнула, что в столице также достраивают один миллион квадратных метров новых медицинских учреждений.

«Благодаря тому, что команда Петра Павловича Бирюкова (заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства — прим. ред.) не спит вообще и в ближайшие 1,5 месяца не будет спать, мы введем в ближайший месяц еще 100 поликлиник», — заявила она.

Кроме этого, в Москве продолжают развитие системы здравоохранения в области лечения инфекционных заболеваний. При этом медики полностью опираются на опыт, который они получили во время пандемии COVID-19.

Ранее на сайте мэра Москвы подчеркнули, что конгресс Urban Health станет первым масштабным мероприятием в рамках МУФ.