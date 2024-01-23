Москва 23 января 2024, 10:30 Религиозное искусство и интерактивные экспонаты. Музеи Москвы подготовили выставки на 2024 год Собянин: московские музеи подготовили программу выставок на 2024 год Freepik

Читать 360tv в

В этом году в московских музеях представят множество различных выставок. Посетители смогут ознакомиться с персональными экспозициями и интерактивными экспонатами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«По количеству музеев и выставочных залов Москва занимает одно из первых мест в мире — в нашем городе их более 450. Последние несколько лет, в том числе благодаря нацпроекту „Культура“, многие из них переживают второе рождение», — отметил он.

Реклама

В этом году в Московском государственном объединенном музее заповеднике «Коломенское — Измайлово» можно будет увидеть 30 выставочных проектов. В частности, из Кижей привезут подлинные иконы северных часовен. Экспозиция «Кижи. Небесное послание» откроется 29 февраля.

Усадьба Измайлово 28 марта приглашает на выставку «Изучать. Творить. Создавать. Строгановская школа керамики ХХ–XXI». Посетителям покажут, какие существуют формы керамики, а также произведения преподавателей и выпускников Строгановки разных поколений — с начала XX века до наших дней.

В музее-заповеднике «Царицыно» проведут реэкспозицию, посвященную 295-летию со дня рождения Екатерины II. В конце сентября пройдет выставка «Зеленые дворцы». Специально для нее построят сад-лабиринт.

В Московском музее современного искусства (ММОМА) в честь своего 25-летия представят выставочный проект «ММОМА — 25!». Гостям расскажут, как создавался музей и о направлениях его деятельности.

Итоги дней регионов России также подвели на Международной выставке-форуме «Россия». Москва получила награду в специальной номинации «За гостеприимство».