Москва 17 августа 2023, 14:56 Рекордный рост предложения сверхдорогих квартир в аренду зафиксировали в Москве Intermark Real Estate: «золотая сотня» сверхдорогих квартир Москвы увеличилась на 8% Фото: Bazanda.ru

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Список сверхдорогих квартир в аренду вырос сразу на восемь лотов. Об этом сообщили аналитики агентства Intermark Real Estate изданию РБК «Недвижимость».

Согласно индексу Prime Central Moscow TOP-100 Index в период с апреля по июль на столичном рынке элитной аренды появилось восемь новых лотов в сотне самых дорогих квартир. Это превысило рекорд последних трех лет по появлению сверхдорогих предложений.

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По словам главы департамента аренды Intermark Real Estate Елены Куликовой, для стабильной «золотой сотни» арендных квартир и апартаментов это значительное увеличение, что стало показателем оздоровления рынка.

Средняя стоимость месячной аренды этих 100 квартир выросла на 9% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составила 1,5 миллиона рублей. Цена самой дорогой арендуемой квартиры в Москве — 4,5 миллиона рублей в месяц. Ее можно найти только в закрытых списках. Средняя площадь арендных квартир из первой сотни составила 308 квадратных метров.

Локация Арбат — Кропоткинская стала лидером по предложению такого арендного жилья с долей рынка 36%. На втором месте — Красносельский район с долей в 13%, на третьем — Тверской район с долей в 9%.

Ранее в центре Москвы выставили на продажу пентхаус за 3,25 миллиарда рублей.