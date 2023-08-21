Москва 21 августа 2023, 00:48 Рекордное с 1999 года количество осадков выпало за сутки в Москве Синоптик Леус: Москва обновила 24-летний рекорд по количеству осадков Сайт мэра и правительства Москвы

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За сутки в Москве выпало 47 миллиметров осадков, что больше половины от месячной нормы августа. Столица обновила суточный рекорд по количеству осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Он отметил, что на метеостанции ВДНХ, помимо выпавших в течение дня 43 миллиметров осадков, зафиксировали еще четыре миллиметра, которые принесла минувшая ночь.

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«Таким образом, суточное количество дождей за 20 августа в столице стало равным 47 миллиметров — это 60% от нормы августа», — рассказал синоптик.

Леус напомнил, что прежнее достижение для этого дня в Москве установили в 1999 году, оно составляло 18,2 миллиметров.

Накануне Гидрометцентр России предупредил о резком ухудшении погоды в Москве. Специалисты прогнозировали сильные дожди и град. Также сообщалось о возможном усилении ветра — от 5-10 метров в секунду.