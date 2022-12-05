Москва 05 декабря 2022, 06:56 Рекордное атмосферное давление в Москве опустится к вечеру понедельника Специалист «Фобоса» Леус: атмосферное давление в Москве побило три рекорда подряд РИА «Новости»

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Ночью 5 декабря атмосферное давление в Москве побило третий рекорд. Оно начнет снижаться, и к вечеру понедельника опустится до менее экстремальных значений, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Первый суточный рекорд атмосферное давление поставило 3 декабря, когда барометры показали 771,1 миллиметра ртутного столба — на 0,2 выше максимума этого дня в 1954 году. В полночь 5 декабря станция на ВДНХ зафиксировала 771,3 миллиметра ртутного столба, в три часа ночи — 770,5 миллиметра. Оба значения выше прежнего максимума для этого дня — 764,3 миллиметра ртутного столба 5 декабря 2001 года.

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Михаил Леус предупредил, что в течение дня давление понизится, но останется высоким. К вечеру барометры покажут 764—763 миллиметра ртутного столба при норме 748 миллиметров. Однако на этом череда рекордов завершится, сказал специалист.

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По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве местами появится гололедица, без осадков и с переменной облачностью. Столбик термометра покажет -8…-10 градусов. Атмосферное давление опустится до 753 миллиметра ртутного столба к пятнице.