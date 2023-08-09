09 августа 2023, 18:54
Реконструкцию жилого дома завершили в центре Москвы
Левкин: реконструкцию жилого дома завершили на Трубной улице в центре Москвы
Реконструкция жилого дома по адресу улица Трубная, дом 33, завершилась в столице. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, в процессе реконструкции специалисты сохранили размеры здания, а также архитектурно-художественный облик главного фасада. В рамках работ прошла перестройка и демонтаж конструкций, которые находились в плохом состоянии.
Объект был реконструирован в существующих габаритах, сохранив свое назначение в качестве жилого дома.
Сергей Левкин
В ведомстве рассказали, что в «дорожную карту» по ликвидации отселенного ветхого и аварийного фонда ЦАО Москвы вошли 192 здания. Большинство из них имеют историческую ценность.
Работы уже выполнили на 124 объектах. Еще 68 зданий в центре города отремонтируют до 2027 года.
Ранее жителям столицы сообщили, что физкультурно-оздоровительный комплекс на севере Москвы открылся после реконструкции.
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