Москва 03 июля 2023, 19:05 Реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов завершили на юге Москвы Бирюков: на юге Москвы завершили реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов Сайт мэра и правительства Москвы

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Комплекс городского хозяйства Москвы завершил реконструкцию Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов на юге города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Проведены мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов общей площадью 1,1 га. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. Петр Бирюков Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Он уточнил, что специалисты удалили иловые отложения и мусор, углубили дно, отремонтировали береговую линию и водопропускное сооружение.

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Кроме того, для водных обитателей обустроили зимовальные ямы. Береговую полосу протяженностью 824 метра сделали с наклоном для удобства водоплавающих птиц. Также на прудах создали три зоны биоплато площадью свыше 140 квадратных метров, где посадили более двух тысяч растений, замедляющих зарастание.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в районе Марьино.