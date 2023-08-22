22 августа 2023, 18:53
Реконструкцию газопровода завершили на северо-западе Москвы
Специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию газопровода в столичном районе Тушино
Реконструкцию газопровода в районе Тушино завершили специалисты АО «Мосгаз». Об этом рассказала пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Специалисты АО «Мосгаз» заменили изношенные стальные трубы на полиэтиленовые, обладающие устойчивостью к электрохимической коррозии. Это позволит новому газопроводу прослужить более 40 лет.
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Общая протяженность обновленного участка составила 1,3 километра, а диаметр труб — 400 миллиметров. Работы проводились методом микротоннелирования, чтобы избежать крупных раскопок и минимизировать неудобства для горожан. Кроме того, специалисты обустроили участок от газопровода до тепловой станции «Тушино-3».
Реконструированный газопровод питает тепловую станцию и газонаполнительную компрессорную станцию № 10. Все работы прошли без отключения потребителей от подачи газа.
После завершения реконструкции мастера врезали газопровод в действующую сеть, а прилегающую территорию благоустроили, восстановив дорожное покрытие и обновив газоны.
Ранее стало известно, что газопровод высокого давления проложат через четыре населенных пункта Новой Москвы.
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