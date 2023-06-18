18 июня 2023, 16:14
Реконструкцию газопровода низкого давления у Воронцовского парка в Москве завершили
Газопровод низкого давления вблизи Воронцовского парка в Москве реконструировали
Специалисты закончили работы по реконструкции газопровода низкого давления рядом с Воронцовским парком. Байпас позволил обойтись без отключения газа во обновления объекта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В прошлом на Юго-Западе столицы АО «Мосгаз» запустило реконструкцию газопровода низкого давления, который проходит под Ленинским и Ломоносовским проспектами, а также под улицами Вавилова, Панферова и Архитектора Власова. Сегодня работы полностью завершили. Благодаря этому двухкилометровый участок трубопровода приобрел большую пропускную способность, а также стал еще надежнее в плане бесперебойной подачи газа для 1800 газифицированных домов в ЮЗАО.
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Реконструированный газопровод проходил на плотно застроенной территории, где развита сеть подземных коммуникаций, по этой причине работы решили разбить на несколько этапов. При этом специалисты не помешали проезду автомобилей, а также не допустили отключения подачи газа благодаря построенному заранее обводному газопроводу, так называемому байпасу, уточнил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.
Специалисты работали бестраншейным способом при прокладке газопровода. В частности, применили проколы и бурошнековую специальную машину. Неподалеку с зоной работ размещен Воронцовский парк, поэтому столичные газовики приложили все усилия, чтобы не повредить окружающую среду.
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