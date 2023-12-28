Москва 28 декабря 2023, 16:25 Реконструкцию четвертого корпуса больницы № 52 завершили в Москве Мэр Москвы Собянин объявил о завершении реконструкции корпуса № 4 больницы № 52 Freepik

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В Москве завершили работы по реконструкции четвертого лечебного корпуса больницы № 52. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о решении возвести новый комплекс для ГКБ.

«Во времена COVID-19 это был флагманский центр, который не только спасал жизни десяткам и сотням самых тяжелых больных, но и создавал методики, по которым работала практически вся страна», — подчеркнул он.

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Глава города отметил, что планируют построить новую современную клинику, площадь которой составит 75 тысяч квадратных метров. В нее смогут переселить все старые корпуса.

По словам главврача ГКБ № 52 Марьяны Лысенко, на основе результатов работы в пандемию создали учебное пособие для студентов и практикующих докторов.

В пресс-службе правительства уточнили, что лечебный корпус № 4 начали реконструировать три года назад. Обновленное медучреждение примет первых пациентов 10 января 2024 года. Новый корпус оборудовали 134 койками, в том числе 12 коек реанимации. Там будут работать 369 человек. В медучреждение закупили больше 1,6 тысячи единиц современного медоборудования.

В Москве с 2024 года все крупные многопрофильные больницы также начнут работать по новому стандарту экстренной помощи. Это позволит проводить весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки.