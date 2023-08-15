Москва 15 августа 2023, 12:51 Реконструкцию Алтуфьевского пруда завершили в Москве Заммэра Москвы Бирюков: Алтуфьевский пруд полностью отреставрировали Сайт мэра и правительства Москвы

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Алтуфьевский пруд на северо-востоке Москвы полностью реконструировали. Специалисты очистили водоем и привели в порядок береговую линию. О ходе работ рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Основной задачей было сделать водоем комфортным местом для отдыха местных жителей, поэтому провели его очистку от иловых отложений, которые уже занимали более трети от общего объема, из-за чего летом наблюдалось активное цветение водорослей», — пояснил он.

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Специалисты очистили пруд с помощью плавающего земснаряда. Они извлекли грунт со дна, обезвожили его и вернули обратно.

Кроме того, рабочие отремонтировали береговую полосу и создали экоплощадки с 13 тысячами водных растений. Общая площадь благоустроенного биоплато составила 815 квадратных метров.

Ранее Бирюков рассказал о заполненности столичных водохранилищ.