Москва 15 марта 2023, 11:29 Реконструкция Гончаровского пруда в Москве завершена наполовину

Читать 360tv в

Работы по реконструкции Гончаровского пруда, который расположен в Бутырском районе Москвы, выполнены на 50%. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Работы начались в октябре прошлого года, на первом этапе специалисты осушили водоем и очистили его от ила. На втором этапе реконструкции планируется восстановить покрытие ложа пруда и обновить водовыпуск.

Реклама

Отмечается, что завершить все работы планируется в третьем квартале текущего года.

Реклама