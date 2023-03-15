15 марта 2023, 11:29
Реконструкция Гончаровского пруда в Москве завершена наполовину
Работы по реконструкции Гончаровского пруда, который расположен в Бутырском районе Москвы, выполнены на 50%. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Работы начались в октябре прошлого года, на первом этапе специалисты осушили водоем и очистили его от ила. На втором этапе реконструкции планируется восстановить покрытие ложа пруда и обновить водовыпуск.
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Отмечается, что завершить все работы планируется в третьем квартале текущего года.
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