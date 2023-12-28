28 декабря 2023, 17:52
Рейды по пьяным водителям проведут в Москве
ГИБДД будет проводить в Москве рейды по выявлению пьяных водителей до 8 января
Автоинспекторы будут искать нетрезвых водителей на московских дорогах в новогодние праздники. Усиленные рейды стартуют в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИБДД начнут патрулировать улицы и выявлять пьяных нарушителей за рулем с 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года.
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«В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения — зачастую такие факты приводят к трагедиям», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Представители ведомства попросили москвичей сообщать в полицию, если они заметят водителей, поведение которых на дорогах неадекватное. Также полицейские призвали горожан не испытывать судьбу, садясь за руль в пьяном состоянии.
За неделю в декабре сотрудники столичной Госавтоинспекции поймали 156 водителей с признаками опьянения. Задержанным автомобилистам грозит уголовная ответственность.
ГИБДД
Водители
Москва 2023
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