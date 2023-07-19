Москва 19 июля 2023, 09:03 Регистрацию на международный фестиваль современного искусства Artlife Fest начали в Москве Началась регистрация на международный фестиваля современного искусства Artlife Fest Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest, который пройдет в Манеже, начал регистрировать посетителей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году на фестивале представят 200 работ 45 художников, а география проекта насчитывает 16 стран. Хедлайнерами Artlife Fest станут художники Константин Сапронов и Алишер Кушаков из России, а также Эмилио Каваллини из Италии, Сусана Мата из Испании, Франциско Диаз Скотто из Аргентины.

Реклама

Некоторые авторы создали уникальные произведения именно для Artlife Fest. Например, Франциско Диаз Скотто представит на фестивале шестиметровый мурал.

Кроме самой экспозиции, в Манеже можно будет посетить лекторий и творческую зону Artlife Academy, где любой желающий сможет реализовать собственный креативный потенциал вместе с кураторами проекта. Также на Artlife Fest можно попасть в дополненную реальность — некоторые картины станут еще и AR-экспонатами.

Попасть на Artlife Fest, который пройдет с 11 по 17 ноября, можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что московский фестиваль «Вкусы России» посетили более полутора миллиона человек.