Москва 24 апреля 2023, 11:52 Регистрация на участие в молодежной программе «Твой старт в туризме» началась в Москве Заммэра Сергунина: началась регистрация на участие в программе «Твой старт в туризме» Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

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Регистрацию на участие в молодежной программе «Твой старт в туризме» начали в Москве. Принять участие в нем смогут студенты профильных вузов и колледжей: в формате интенсива они смогут на практике познакомиться с особенностями работы в туристической отрасли, а также будут взаимодействовать с потенциальными работодателями.

Заявки на участие в программе будут принимать до 23 мая, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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«Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы», — подчеркнула она.

Программа «Твой старт в туризме» включает в себя два блока. В рамках первого участников познакомят с разными направлениями в индустрии путешествий и гостеприимства, а также расскажут им, какими навыками надо обладать для такой работы.

После этого студентам дадут выбрать конкретную специализацию — о ее особенностях им расскажут уже более подробно. Например, участники смогут узнать про отельный бизнес, туроператорскую деятельность или экскурсионную работу.

В общей сложности их ждет свыше 30 вебинаров и 10 экскурсий. Курс будет длиться пять-шесть месяцев. Первые студенты начнут обучение уж в конце мая.