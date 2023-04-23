Москва 23 апреля 2023, 19:51 Редкие фото весенней Москвы 50-60-х годов прошлого века показал Главархив Главархив показал редкие фотографии Нескучного сада и парка Горького в Москве XX века Главное архивное управление города Москвы

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Главархив поделился редкими фотографиями весенней Москвы середины прошлого века. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На снимках запечатлены Измайловский парк, «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно», Нескучный сад 50-60-х годов прошлого столетия. Также сотрудники архива показали уникальный кадр первомайского салюта в парке Горького, сделанный в 1950 году. Есть снимок и из парка Центрального дома Красной Армии имени Фрунзе.

Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

Собянин напомнил, что в Главархив каждый может отправить свои семейные фото- и видеопленки. Сделать это можно через центры госуслуг «Мои документы».

Ранее сообщалось, что в весенне-летний период в столице запустят ретротроллейбус ЗиУ-5Д. Он будет выполнять регулярные экскурсионные рейсы на кольцевом маршруте «Т» по центру Москвы.