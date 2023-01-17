Москва 17 января 2023, 15:45 Редакцию «Вечерней Москвы» украсили работы финалистов конкурса «Планета Москва»

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Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов сообщил, что стены здания редакции получили новую жизнь благодаря работам финалистов IХ Конкурса городской фотографии «Планета Москва», передала «Вечерняя Москва».

Экспозиция станет доступна и для гостей редакции, отметил Куприянов.

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«Сотрудники и гости редакции могут увидеть экспозицию фотовыставки и оценить, как изменилась городская среда столицы за последние годы», — добавил он.

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«Планета Москва» — конкурс городской фотографии о градостроительном развитии столицы, который каждый год проводит столичный Департамент градостроительной политики.

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