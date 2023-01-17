17 января 2023, 15:45
Редакцию «Вечерней Москвы» украсили работы финалистов конкурса «Планета Москва»
Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов сообщил, что стены здания редакции получили новую жизнь благодаря работам финалистов IХ Конкурса городской фотографии «Планета Москва», передала «Вечерняя Москва».
Экспозиция станет доступна и для гостей редакции, отметил Куприянов.
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«Сотрудники и гости редакции могут увидеть экспозицию фотовыставки и оценить, как изменилась городская среда столицы за последние годы», — добавил он.
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«Планета Москва» — конкурс городской фотографии о градостроительном развитии столицы, который каждый год проводит столичный Департамент градостроительной политики.
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