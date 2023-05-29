Москва 29 мая 2023, 19:03 Редакция «Вечерней Москвы» вышла на субботник в парке «Пойма реки Городни»

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Коллектив газеты «Вечерняя Москва» приобщился к ежегодному субботнику, взяв под контроль территорию парка «Пойма реки Городни» в Москве. Кто-то сгребал листья, кто-то убирал территорию от мусора, передала «Вечерняя Москва».

Территорию парка удалось очистить всего за несколько часов.

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Коллектив редакции «Вечерней Москвы» начал ходить на субботники еще с 2014 года. В газете считают, что благодаря такой работе можно не только преобразить отдельные районы столицы, но и сформировать командный дух в коллективе.