29 мая 2023, 19:03
Редакция «Вечерней Москвы» вышла на субботник в парке «Пойма реки Городни»
Коллектив газеты «Вечерняя Москва» приобщился к ежегодному субботнику, взяв под контроль территорию парка «Пойма реки Городни» в Москве. Кто-то сгребал листья, кто-то убирал территорию от мусора, передала «Вечерняя Москва».
Территорию парка удалось очистить всего за несколько часов.
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Коллектив редакции «Вечерней Москвы» начал ходить на субботники еще с 2014 года. В газете считают, что благодаря такой работе можно не только преобразить отдельные районы столицы, но и сформировать командный дух в коллективе.
Субботник
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