26 апреля 2023, 14:14
Редакция «Вечерней Москвы» провела экскурсию для участников фестиваля «Московская студенческая весна»
Экскурсия для участников фестиваля «Московская студенческая весна» прошла в редакции «Вечерней Москвы». Об этом сообщили на сайте газеты.
Студенты различных столичных университетов узнали о специфике деятельности конвергентной редакции и работе специалистов разных отделов. Также участникам фестиваля показали процесс верстки нового номера газеты.
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Отмечается, что экскурсия включила в себя посещение музея «Вечерней Москвы» с памятными экспонатами.
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