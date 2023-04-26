Москва 26 апреля 2023, 14:14 Редакция «Вечерней Москвы» провела экскурсию для участников фестиваля «Московская студенческая весна»

Читать 360tv в

Экскурсия для участников фестиваля «Московская студенческая весна» прошла в редакции «Вечерней Москвы». Об этом сообщили на сайте газеты.

Студенты различных столичных университетов узнали о специфике деятельности конвергентной редакции и работе специалистов разных отделов. Также участникам фестиваля показали процесс верстки нового номера газеты.

Реклама

Отмечается, что экскурсия включила в себя посещение музея «Вечерней Москвы» с памятными экспонатами.