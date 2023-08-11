Москва 11 августа 2023, 18:11 Red Wings запустит дополнительные рейсы из Москвы в Екатеринбург Авиакомпания Red Wings запустит дополнительные рейсы из Москвы в Екатеринбург с 13 августа Фото: freepik.com

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Авиакомпания Red Wings с 13 августа запустит дополнительные рейсы из Москвы в Екатеринбург. Билеты уже появились в продаже, сообщили в Telegram-канале организации.

«По многочисленным просьбам наших пассажиров с 13 августа открыта продажа билетов на дополнительные рейсы Москва (аэропорт Домодедово) — Екатеринбург — Москва», — уточнили в пресс-службе.

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Полет из российской столицы в Екатеринбург займет два часа 20 минут. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье на современных комфортабельных самолетах SSJ100, рассчитанных на 100 пассажиров.

Приобрести билеты можно на официальном сайте flyredwings.com и в мобильном приложении авиакомпании.

Недавно тестирование импортозамещенного SuperJet SJ-100 показали на видео. По данным ОАК, лайнеры могут выпустить на маршруты уже в 2024 году.

Ранее в Росавиации сообщили, что из-за закрытия Внукова и Домодедова 10 самолетов ушли на запасные аэродромы.