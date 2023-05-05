Москва 05 мая 2023, 19:19 Речной маршрут от Северного речного вокзала до «Захарково» запустили в Москве

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В Москве вновь открыли для посетителей речной маршрут от Северного речного вокзала до причала «Захарково» на правом берегу Химкинского водохранилища. Об этом написали «Дни.ру», ссылаясь на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Речным трамваем удобно пользоваться жителям районов Головинский, Левобережный, Северное и Южное Тушино, Ховрино, сообщил Ликсутов.

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Он добавил, что стоимость проезда составляет всего лишь 46 рублей. Пассажиры смогут добраться до места назначения за 10 минут, когда на машине этот путь может занять больше часа.