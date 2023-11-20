Москва 20 ноября 2023, 19:12 Реализацию 19 проектов комплексного развития территорий в Москве начнут в 2024 году Гаман: строительные работы в рамках 19 проектов КРТ в Москве начнут в 2024 году Freepik

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Жилье, общественно-деловые и социальные объекты возведут при реализации 19 проектов комплексного развития территорий в Москве в следующем году. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В следующем году городские операторы и инвесторы начнут подготовку площадок к строительству и мероприятия нулевого цикла в рамках реализации 19 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 155 гектаров», — уточнил он.

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Гаман добавил, что инвестиции в развитие участков могут превысить 280 миллиардов рублей. На этих территориях появится свыше 543,5 тысячи квадратных метров новых производств, а также более 850 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе детские сады, школы, поликлиники и другие объекты. Благодаря реализации проекта создадут более 28 тысяч рабочих мест.

Участками, где пройдут работы, стали бывшие промзоны Кунцево, Южное Очаково, «Калибр», Зюзино, Теплый Стан, «Южный порт», Грайвороново и другие. Там построят свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации.

Ранее жилой комплекс достроили на месте бывшей промзоны на юго-западе Москвы.