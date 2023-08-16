Москва 16 августа 2023, 17:20 Разрешение на строительство почти 9 млн «квадратов» недвижимости выдали в Москве с начала года Бочкарев: возведение 8,6 миллиона «квадратов» недвижимости разрешили в Москве в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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За семь месяцев Москва выдала 375 разрешений на строительство объектов. Их общая площадь составит около 8,6 миллиона квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Большая часть строительства, примерно 3,3 миллиона квадратных метров недвижимости, будет осуществляться за счет бюджетных средств. Девелоперы возведут 5,3 миллиона квадратных метров.

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Самым активным административным округом по количеству выданных разрешений стал ТиНАО, где оформили 73 документа на возведение капитальных объектов общей площадью более 1,47 миллиона квадратных метров.

В 2023 году в Москве начали строительство несколько значимых объектов для жителей города. Среди них — образовательный комплекс в поселении Сосенское, который объединит школу на 1275 учеников и детский сад на 350 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Зеленограде, уникальный музейный комплекс в Хамовниках, посвященный 500-летию основания Московского Новодевичьего монастыря, и другие.

Традиционно, большая часть разрешений выдана на возведения жилья — застройщики получили документацию для начала работ на 134 площадках общей площадью шесть миллионов квадратных метров. Андрей Бочкарев

По словам заммэра, в городе появится 13 медицинских и 44 образовательных учреждения, 13 промышленных комплексов и девять спортивных объектов, а также 68 домов по программе реновации.

Так, в районе Черемушки, на Севастопольском проспекте, построят дом на 264 квартиры.