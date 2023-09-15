Москва 15 сентября 2023, 11:15 Разрешение на работу водителем такси можно будет получить на сайте mos.ru Водители легковых такси смогут оформлять разрешение на работу на портале mos.ru Сайт мэра и правительства Москвы

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Оформить разрешение на работу на легковом такси в столице будет проще благодаря новой функции на портале mos.ru. Электронные документы оформят за шесть рабочих дней, сообщили на сайте мэра Москвы.

Функции столичного сайта расширились после вступления в силу нового закона «О регулировании перевозок легковыми такси». Согласно ему теперь в России появятся единые реестры: перевозчиков такси, легковых такси, а также программ-агрегаторов.

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Благодаря таким системам агрегаторы теперь будут обязаны ежедневно проверять своих водителей — состоят ли они в реестре, насколько квалифицированы.

«Это исключает ситуации, когда за рулем оказывается водитель, которого лишили прав или чье удостоверение просрочено. Не смогут получать заказы и обладатели иностранных водительских удостоверений, с которыми нельзя работать в России», — рассказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Ранее ГИБДД анонсировало масштабный рейд среди столичных водителей такси и каршеринга 15 и 16 сентября.