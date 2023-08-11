Москва 11 августа 2023, 12:20 Разработку московской компании для промышленной 3D-печати включили в реестр Минпромторга Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Установку столичной компании «Лазеры и аппаратура» для промышленной 3D-печати включили в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что данное оборудование уже активно используют отечественные машиностроительные заводы, а также предприятия аэрокосмической и железнодорожной отраслей.

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«В этом году Минпромторг России включил установку для лазерной наплавки в реестр российского промышленного оборудования. Теперь столичный разработчик сможет активнее наращивать поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках», — рассказал Овчинский.

Технология лазерной наплавки помогает в обработке деталей различных размеров. С ее помощью можно покрывать их поверхности защитными и упрочняющими материалами.

«Установки такого типа — одно из самых востребованных наших решений. Они выполняют задачи по ремонту и наплавке деталей турбинных двигателей», — поделилась исполнительный директор компании Анна Цыганцова, добавив, что предприятию было важно получить подтверждение производства этой модели в России.

Владислав Овчинский добавил, что компания «Лазеры и аппаратура» уже 25 лет занимается разработкой установок для металлообработки, 3D-печати изделий, а также комплексов лазерной сварки и другого оборудования. При этом все их станки работают на российском программном обеспечении, основную часто которого создают сами сотрудники предприятия.