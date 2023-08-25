Москва 25 августа 2023, 19:43 Разработка стратегии развития строительной отрасли в Москве вышла на завершающий этап Разработку стратегии развития строительной отрасли почти завершили в Москве Фото: freepik.com

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Специалисты практически закончили разработку стратегии развития строительной отрасли в столице. Одними из основных ее задач стали создание качественной городской инфраструктуры и переход к инновационному лидерству, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«В текущих условиях строительная отрасль Москвы встречается с рядом вызовов, способных оказать негативный эффект на инвестиционную привлекательность Москвы и замедлить темпы строительства», — уточнил он.

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Левкин заявил, что ответить на это можно с помощью стратегии развития строительной отрасли, которая определит стратегические приоритеты градостроительного развития и строительства Москвы до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

По его словам, в план входят решения об обеспечении условий для возведения востребованных объектов недвижимости и инфраструктуры. При этом строительная сфера нацелена на создание благоприятной для человека инфраструктуры.

Руководитель департамента добавил, что главные задачи стратегии являются сокращение инвестиционно-строительного цикла, рост производительности труда и укрепление кадрового потенциала строительной отрасли.

Ранее Левкин рассказал о вкладе строительной отрасли в экономику Москвы. Она составила одну пятую часть валового регионального продукта столицы.