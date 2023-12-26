Москва 26 декабря 2023, 14:16 «Разноцветную Москву» отметили премией Russian Event Awards Проект «Разноцветная Москва» удостоился премии Russian Event Awards Freepik

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Молодежному межнациональному фестивалю «Разноцветная Москва» присудили международную премию в области событийного туризма Russian Event Awards. Проект Московского дома национальностей выиграл в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие», сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В этом году в парке «Сокольники» для гостей фестиваля подготовили насыщенную программу. Перед публикой выступили спортсмены-велосипедисты с различными трюками. Молодые барабанщики в течение двух часов соревновались в мастерстве импровизации.

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Все желающие могли принять участие в мастер-классе по стропохождению, побыть канатоходцем или воздушным гимнастом. Гостей научили создавать граффити и рисовать аэрозольной краской на холсте в стиле спрей-арт.

В финале премии Russian Event Awards представители музыкально-танцевальных молодежных субкультур продемонстрировали экспертам межнациональный танцевальный баттл «Лезгинка против брейк-данса».

В 2023 году конкурс собрал более 640 проектов из 65 регионов России, еще семь — из Белоруссии.

Москвичей также пригласили на фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест» 26 января. Для гостей подготовили мастер-классы и ярмарку вакансий.