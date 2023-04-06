Москва 06 апреля 2023, 13:31 Разнообразную программу с экскурсиями подготовили на ВДНХ ко Дню космонавтики

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Всемирный День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля, эта памятная дата посвящена первому полету человека в космос. Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве подготовил к празднику масштабную программу, сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Посетители центра смогут ознакомиться со спускаемый аппаратом космического корабля «Восток-6», в котором из своего первого полета вернулась Валентина Терешкова.

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Также к празднику для москвичей подготовили встречи с известными космонавтами и познавательные экскурсии, на которых все желающие смогут смоделировать свой летательный аппарат.