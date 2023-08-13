Москва 13 августа 2023, 09:39 Раздел о розыгрыше среди участников ДЭГ запустили на «Миллион призов» в Москве Московский сайт «Миллион призов» открыл раздел о розыгрыше в онлайн-голосовании Сайт мэра и правительства Москвы

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Страницу акции «Миллион призов» для онлайн-голосования на выборах в сентябре запустили в столице. В спецразделе опубликовали порядок и сроки его проведения, а также разместили информацию о том, как присоединиться к акции. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

У жителей столицы, которые будут участвовать в дистанционном электронном голосовании в онлайн-режиме или через терминал на избирательном участке на выборах мэра Москвы и мундепутатов с 8 по 10 сентября этого года, появится возможность присоединиться к акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов».

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На странице акции #ВыбираемВместе2023 можно ознакомиться с подробностями ее проведения. Победителям начислят по одной, три или пять тысяч призовых баллов, каждый из которых приравнивается к рублю. Их можно потратить на покупки у партнеров программы. В общей сложности подготовили 2,3 миллиона призов.

Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. Победителей оповестят о выигрыше с помощью СМС-сообщений. Им предстоит до 25 сентября активировать уникальный код участника для получения призовых баллов.

На них можно купить товары в магазинах, расплатиться за счет в ресторанах и кафе, а также приобрести билеты в музеях и театрах или перевести на благотворительность.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что тестирование системы онлайн-голосования запланировали на конец августа. Автора самого интересного вопроса для тестового ДЭГ отметит Общественная палата.