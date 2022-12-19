19 декабря 2022, 14:52
Разбившего стекло на станции метро Москвы вандала задержали
Задержание разбившего стекло вандала на станции метро «Александровский Сад» сняли на видео
Подозреваемого в вандализме жителя Московской области задержали сотрудники патрульно-постовой службы столичного метрополитена. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нетрезвый пассажир кулаком разбил стекло во входной двери вестибюля. Момент происшествия попал на видео.
На опубликованных кадрах мужчина стоял около выхода, после подошел к двери вестибюля и кулаком вынес стекло. Вслед за ним бросились сотрудники полиции.
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После задержания подозреваемый не смог объяснить причины своего поведения. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Вандализм» и взяли с него подписку об обязательной явке.
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Уголовное дело
Метро
Вандализм
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