Москва 14 июня 2023, 19:56 Рассветную аллею на востоке Москвы благоустроят в августе 2023 года

Читать 360tv в

Благоустройство Рассветной аллеи в районе Вишняки на востоке Москвы планируют завершить в августе этого года. Об этом сообщили «Дни.ру».

Сейчас на территории аллеи установили информационные баннеры и ограждения с сигнальными лампами, для москвичей организовали безопасные маршруты. В ходе работ строители обустроят 10 новых пешеходных переходов.

Реклама

Отмечается, что в рамках благоустройства площадь озеленения Рассветной аллеи составит 36 тысяч квадратных метров.