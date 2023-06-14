14 июня 2023, 19:56
Рассветную аллею на востоке Москвы благоустроят в августе 2023 года
Благоустройство Рассветной аллеи в районе Вишняки на востоке Москвы планируют завершить в августе этого года. Об этом сообщили «Дни.ру».
Сейчас на территории аллеи установили информационные баннеры и ограждения с сигнальными лампами, для москвичей организовали безопасные маршруты. В ходе работ строители обустроят 10 новых пешеходных переходов.
Реклама
Отмечается, что в рамках благоустройства площадь озеленения Рассветной аллеи составит 36 тысяч квадратных метров.
Благоустройство
Реклама
Реклама