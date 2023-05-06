Москва 06 мая 2023, 12:09 Расселение 20 пятиэтажек по реновации завершилось в апреле в девяти округах Москвы Заммэра Левкин: в апреле закончилось расселение 20 домов по реновации в 9 округах столицы РИА «Новости»

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Еще два десятка домов расселили по реновации в 14 столичных районах и одном поселении. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

В апреле из ветхого жилья в новые квартиры переехали жители 20 пятиэтажек в девяти округах Москвы. Теперь освобожденных домов стало 456, из них 216 уже снесли.

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«С начала реновации переселили 114,6 тысячи москвичей из 692 домов, сегодня 95,5 тысячи жителей получили квартиры в новостройках», — отметил Левкин.

Участникам реновации предлагают новое жилье в своем районе, они продолжают жить в привычной обстановке и пользоваться прежней инфраструктурой.

«Исключение составляют Зеленоград, а также ТиНАО, где переселение ведется в рамках округа», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.