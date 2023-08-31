Москва 31 августа 2023, 19:55 Районный центр «Место встречи Звездный» открыли на проспекте Вернадского в Москве Райцентр «Место встречи Звездный» открыли на проспекте Вернадского в Москве Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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На месте старого кинотеатра «Звездный» на проспекте Вернадского начал работать районный центр «Место встречи Звездный». Об этом рассказали на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новое здание площадью более 6,2 тысячи квадратных метров построили на проспекте Вернадского, 14. В нем будут действовать коворкинг, откроются пространства для семинаров и лекций, а также площадки для творческих мастер-классов и мероприятий. Кроме этого, в районном центре можно будет сходить в кафе, посетить различные мастерские и кружки.

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По мнению создателей проекта по реконструкции, все это поможет вновь сделать «Звездный» местом притяжения для жителей Москвы.

«Мы проделали огромную работу, чтобы отреставрировать этот уникальный объект, воссоздать облик здания, сделать его современным с учетом требований к удобству, комфорту и наполнению окружающего пространства, возродить и вдохнуть в него новую жизнь», — заявил управляющий партнер ADG group Григорий Печерский.

Ранее на крышах нескольких районных центров «Место встречи» пообещали провести спортивные занятия по йоге и зумбе, с конкурсами, где можно выиграть брендированные призы от столичного проекта «Мой спортивный район».