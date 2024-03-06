Москва 06 марта 2024, 10:31 Район в промзоне «Южного порта» в Москве на 95% построят из отечественных материалов Овчинский: при застройке района «Южный порт» используют стройматериалы из Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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На месте бывшей промзоны «Южный порт» возведут новый район, который станет третьим центром столицы. Большинство использованных в проекте стройматериалов произвели в России, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Девелоперы при строительстве нового жилья в районе Южного порта используют до 95% материалов, произведенных на столичных заводах. Это позволяет экономить средства при закупке и время на транспортировку, не снижая при этом качество строений», — сказал он.

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На производстве строительных материалов и конструкций в Москве специализируются свыше 340 предприятий. Владислав Овчинский заявил, что они обеспечили качественной продукцией внутренний и внешний рынки.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Застройщик одного из жилых кварталов «Южного порта» сотрудничает с шестью крупными столичными заводами по производству бетона, в том числе «ЭРКОН» и «Мосбетон». В 2023 году они поставили 159 тысяч тонн материалов. Заместитель генерального директора по девелопменту компании Level Group Александр Меркулов заявил, что почти каждый импортный стройматериал, отделку и оборудование можно заменить отечественным без снижения качества, но по более выгодной цене.

Район площадью 644 гектара на месте бывшей промзоны «Южный порт» признали одним из крупнейших в Европе проектов редевелопмента. Он претендует на статус третьего центра столицы после исторического и «Москва-Сити».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Застройщики возведут около 2,85 миллиона квадратных метров недвижимости разного класса и назначения, окруженной технологичной инфраструктурой, набережной и парками.