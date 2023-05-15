Москва 15 мая 2023, 17:37 Район Марьино стал самым популярным для аренды недвижимости в Москве «Инком-Недвижимость»: Марьино стал самым популярным районом Москвы для аренды квартир Сайт мэра и правительства Москвы

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Самым популярным районом в Москве для аренды жилья стало Марьино. На него в Юго-Восточном округе приходится около 9% спроса, сообщил РБК со ссылкой на риелторов «Инком-Недвижимость».

Эксперты оценивали спрос из числа запросов, которые поступили в «Инком-Недвижимость» на начало мая. Клиенты интересовались как новостройками, так и старыми домами. В Марьине средняя стоимость однокомнатной квартиры — 35-38 тысяч рублей в месяц.

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Второе место занимает Пресненский район: на него спрос составил 7%. Квартиры в центральном округе столицы можно снять от 50 тысяч рублей.

На третьем месте — Кузьминки (6%), хотя аренда там дешевле, чем в Марьине. Примерная стоимость — от 27 тысяч рублей за месяц.

Завершают пятерку районы Отрадное и Измайлово, долю которых оценили в 4%.

Эти районы были интересны арендаторам и в прошлом году. Отдельно их доли меняются, однако в совокупности они составляют те же 30% арендного спроса в старой Москве, подчеркнули аналитики.

Ранее риелторы назвали Северное Медведково лидером по продаже квартир в новостройках.