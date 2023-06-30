Москва 30 июня 2023, 15:50 Рафик Загрутдинов сообщил о скором открытии подземного перехода через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе

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Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что подземный пешеходный переход под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Покровском-Стрешневе откроется в сентябре. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Сейчас рабочие устанавливают лифты и приступают к внутренней отделке перехода.

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Загрутдинов объяснил, что после открытия перехода у местных жителей появится удобная связь между Волоколамским шоссе и первым Тушинским проездом.