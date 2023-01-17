17 января 2023, 14:19
Рафик Загрутдинов: пожарное депо заработало в районе Тропарево-Никулино в Москве
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в разговоре с ИА НСН рассказал об открытии пожарного депо в районе Тропарево-Никулино.
Там также появилась четырехэтажная учебно-тренировочная башня.
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«На территории депо построено трехэтажное здание с гаражом на пять машин», — отметил Загрутдинов.
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В столице планируют ввести в эксплуатацию два пожарных депо в Восточном и Северо-Восточном округах.
Строительство
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