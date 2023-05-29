Москва 29 мая 2023, 12:34 Работы по ремонту 11 набережных начали в Москве Заммэра Москвы Бирюков: ремонт набережных стартовал в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в этом году обновят одиннадцать набережных. Общая площадь составляет более 190 тысяч погонных метров покрытий, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Работы уже начали на Устьинской и Кадашевской набережных. Кроме того, в порядок приведут Пречистенскую, Крутицкую, Раушскую, Дербеневскую, Нагатинскую, Якиманскую, Болотную набережные, участок Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участок Шлюзовой набережной», — рассказал он.

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Специалисты на каждой из них разошьют швы гранитной облицовки. Это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал разрушается, и гранитные плиты смещаются. Такой ремонт рабочие проводят раз в пять лет.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, что мост через Москву-реку в Красногорске отремонтируют к 1 сентября.

Для сокращения сроков в три раза на объект ввели три смены рабочих. Днем на мосту трудятся до 80 специалистов, в ночное время — около 25 человек.