Москва 31 августа 2023, 18:12 Работы по реконструкции Щукинского подводного газопровода в Москве выполнили на 60% КГХ Москвы выполнил 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода КГХ Москвы

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На северо-западе Москвы выполнили 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, работы проводили в рамках комплексной программы реконструкции дюкеров высокого и среднего давления, которая стартовала в столице в 2018 году. В настоящее время на площадке началось микротоннелирование, один из основных этапов проекта.

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Щукинский газопровод-дюкер протяженностью 3,5 километра построили в начале 1960-х годов. Он прошел по дну Москвы-реки вдоль природно-исторического парка «Москворецкий» на глубине более пяти метров. Дюкер обеспечил газоснабжением жилые дома в центре и на западе столицы через газорегуляторный пункт «Щукино».

В рамках работ установят новые запорные устройства и проложат магистраль в две нитки. Во время ремонта используют отечественные материалы.

Так, работы по микротоннелированию каждой из ниток поделят на два этапа. Таким образом, протяженность первой проходки под Москвой-рекой составит 231 метр, а второй — 197 метров, уточнили в ведомстве.

Используем домкратную станцию и проходческий щит, которые позволят проложить новую трубу с минимальным воздействием на экологию. Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Реконструкция Щукинского газопровода по плану завершится весной 2024 года. Это позволит минимизировать эксплуатационный износ и повысит надежность системы газоподачи. Обновленный газопровод прослужит более 40 лет, заверили в ведомстве.

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