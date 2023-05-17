Москва 17 мая 2023, 14:05 Работы по подготовке к следующему отопительному сезону стартовали в Москве Собянин: к зимнему сезону коммунальные службы Москвы подготовят более 74 тысяч зданий Фото: freepik.com

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Специалисты Москвы начали готовиться к предстоящему отопительному сезону. До начала осени им необходимо выявить поломки в оборудовании и устранить их. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Благодаря этим своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в Москве проходят без аварий», — отметил мэр.

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Подрядчики уже приступили к гидравлическим испытаниям на трубопроводах. Им необходимо до 1 сентября протестировать свыше 17 тысяч километров тепловых сетей. По этой причине летом отключают горячую воду, объяснил мэр.

К зиме подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающие станции и свыше 22 тысяч тепловых пунктов. Также специалисты протестируют работу тепловых станций и малых котельных, коммунальную технику и 139 автобаз для нее, добавил Собянин.

Ранее профильный комитет Госдумы направил рекомендации в правительство России с предложением упростить выдачу субсидий на оплату ЖКУ. Россиян хотят освободить от бюрократических проволочек и сбора большого количества документов.