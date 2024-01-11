11 января 2024, 18:21
Работу системы отопления скорректировали в Москве
Бирюков: в Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
Работу системы отопления в Москве скорректировали в связи с очередным похолоданием. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
Он уточнил, что по прогнозу синоптиков температура воздуха в Москве ночью и днем 12 января опустится ниже -16 градусов. Этот показатель на восемь градусов ниже климатической нормы. Более того, в ближайшие выходные в столице может похолодать до -23 градусов.
Реклама
«В связи с этим заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях», — подчеркнул Бирюков.
Заммэра отметил, что в данный момент работа системы отопления осуществляется в соответствии с действующим регламентом.
Ранее москвичей предупредили, что в течение суток в столице выпадет около 10% месячной нормы осадков. Снегопад прекратится только в пятницу днем.
Отопление
Погода
Погода в Москве
Петр Бирюков
Москва
Реклама
Реклама