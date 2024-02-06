Москва 06 февраля 2024, 19:57 Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за ожидаемого похолодания Бирюков: в Москве скорректировали работу системы отопления Unsplash

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В Москве из-за ожидаемого похолодания скорректировали работу системы отопления, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова привел Telegram-канал городского хозяйства города.

Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров в столичном регионе покажут до -21…-23 градуса ночью.

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«В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям», — подчеркнул Бирюков.

В городском хозяйстве Москвы добавили, что технологичные режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Корректировка происходит под контролем диспетчерских служб ПАО МОЭК в автоматическом режиме.

Ухудшение погоды ожидается в столице 7 февраля из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов. В Москву придут сильный снег, метели и порывистый ветер. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, предупредили в региональном ГУ МЧС.