Москва 05 мая 2023, 13:32 Работу каршеринга в центре Москвы временно ограничат В центре Москвы до 10 мая ограничат начало и завершение аренды каршеринга РИА «Новости»

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Каршеринг будет недоступен в центре столицы до 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичей и гостей столицы предупредили о временных ограничениях, связанных с мероприятиями в центральной части города. В этом районе с 5 по 10 мая сервисы аренды машин не будут работать.

«В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды», — уточнили в столичном дептрансе. Аналогичный запрет коснется электросамокатов.

Пользователей сервисов призывают быть внимательнее и прислушиваться к рекомендациям операторов аренды.