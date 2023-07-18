Москва 18 июля 2023, 14:58 Работу кафе на юго-западе Москвы приостановили из-за отравления посетителей Роспотребнадзор приостановил работу кафе на юго-западе Москвы из-за отравления посетителей Сайт мэра и правительства Москвы

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NicePriceCafe на Юшуньской улице в Москве закрыли из-за отравления посетителей. У семи человек зафиксировали острую кишечную инфекцию после того, как они поели роллы и рыбу в этом заведении. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«При осмотре кафе установили многочисленные нарушения, изъяли из оборота и забраковали 81 килограмм скоропортящейся пищевой продукции. Ее хранили с нарушением температурного режима, без информации о сроках годности», — говорится в сообщении.

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Заведение опечатали в досудебном порядке. По информации ведомства, в нем проведут эпидемиологическое расследование.

Кроме этого, специалисты выдали предписания о медицинском обследовании и наблюдении за персоналом кафе. Прием и доставку заказов прекратили, а работников отстранили. Также специалисты провели заключительную дезинфекцию.