Москва 09 января 2024, 12:13 Работу бесплатных катков на «Московских сезонах» продлили Более 20 бесплатных катков на «Московских сезонах» будут работать до конца зимы Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Жители и гости столицы смогут до конца зимы бесплатно покататься на коньках на 23 фестивальных площадках «Московских сезонов». Коньки можно арендовать, а также воспользоваться услугами хранения вещей, сообщили на официальном сайте мэра города.

Катки будут работать по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посетить их можно по предварительной регистрации. Катание проводят по сеансам.

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Для посетителей работают пункты проката, где предлагается за определенную плату арендовать коньки. Также можно прийти на каток со своими коньками. Гости смогут оставить вещи в оборудованных ячейках для хранения и заточить лезвия коньков.

Для детей от трех лет есть поддерживающие стойки-пингвины. Родителям без коньков предложат бесплатно надеть специальную обувь. Подростки от 10 до 14 лет смогут кататься одни, если предоставят письменное согласие родителей.

Ознакомиться с мероприятиями и работой площадок «Московских сезонов» можно на сайте проекта.

С помощью искусственного интеллекта в Москве записали аудиогиды по пяти каткам. Гости узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького.