Москва 18 декабря 2023, 11:15 «Работа.ру»: вакансия врача-стоматолога стала самой высокооплачиваемой в Москве в декабре

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Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой от 370 тысяч в месяц в декабре возглавила профессия врача-стоматолога. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

На такую зарплату может рассчитывать врач-универсал с опытом работы от шести лет после ординатуры и умением общаться с пациентами. Второе место в рейтинге заняла вакансия инженера-электроника с ежемесячным доходом до 300 тысяч рублей.

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Кроме того, высокооплачиваемыми вакансиями в декабре стали профессии менеджера по продажам B2B, главного бухгалтера в оптовой компании и специалиста имитационного моделирования производства.